Rindal Sparebank og Rindal kommune har gått saman og gjeve ei ekstraordinær gåve til Rindal IL, Helgetunmarka Grunneierlag, Tørsåsen vel og Rørvatnet vel, for å bidra til at det blir køyrt opp løyper også under koronapandemien. Gåvetildelinga for å halde tråkkemaskinene i gang kan du lese meir om på Trollheimsporten.