– Her er det så stille





Lisbeth og Per Kvalvik fra Frei kjøpte hytte ved Rørvatnet for snart fire år siden. De ble umiddelbart begeistret for plassen, og for Rindal som hyttekommune.

Per Kvalvik er en ivrig fotograf og dronefører, og han har laget god Rindals-reklame med alle sine fantastiske bilder fra Rørdalen på Instagram. Han har sin første ferieuke alene på hytta når vi stikker innom. Senere i ferien får han selskap av kona. De trives utrolig god her begge to.

Per synes det er godt å være her, enten han er alene eller sammen med flere.

– Er jeg alene på hytta så ER jeg alene på hytta. Her er det så stille, sier han.

Først og fremst har han noen tanker om det å være høtttrindaling, og om Rindal som hyttekommune.

– Når vi kommer hit til Rindal så føler vi at vi er på besøk, selv om vi eier hytta. Vi har litt bortefølelse, selv om vi føler oss som hjemme. Vi som er fra Frei, vi er stort sett høflige og greie å ha med å gjøre. Vi stiller små krav og bråker ikke, smiler han.

Han setter stor pris på de koselige omgivelsene her i Rindal, og ikke minst på folket, som han synes er veldig trivelige. Han trekker spesielt fram grunneier Tore Simonset, som alltid legger ting til rette, og også stiller opp for å hjelpe i nødens stund.

– Tore vet ikke hva godt han skal gjøre for oss. Det er ikke mange ganger vi har bedt han om hjelp, men de gangene vi har gjort det har han virkelig stilt opp.

Forelsket i fjellet





At de kjøpte hytte i Rindal var egentlig ganske tilfeldig. De kommer jo ikke fra Trondheimsområdet, som de fleste andre som har hytte her. De har også litt lenger vei å kjøre til hytta, men det forhindrer ikke at de tar turen så fort de har mulighet. Per synes det er passe langt, ikke for langt å kjøre, men likevel såpass langt at man ikke kjører hjem igjen for å hente noe man har glemt.

Han forteller at de tidligere hadde et landsted på Smøla. Da de kjøpte det i år 2000 hadde de lyst til å være ute i havgapet. Men det var et gammelt hus, som krevde mye vedlikehold, og de måtte ta to ferjer for å komme dit. Det følte etter hvert at det ble mer styr enn fred og ro. De ble til slutt lei, og solgte huset etter 10 år. Da hadde de liksom prøvd DET. De følte de at de var ferdige med hytteliv, og ville reise og feriere på andre måter.

Etter hvert ble de mer og mer glad i fjella. De synes det var utrolig mye fin natur. På en tur i Innerdalen kom de i prat med en fra Aure som hadde nytte i fjellet, og et frø var sådd. De begynte å se etter ei hytte på fjellet. Etter hvert fant de en annonse på ei hytte på Nordmarka, og samtidig ei hytte i Rindal. De besøkte hytta på Nordmarka, og ble skuffet over at det bare var skog og myr der. Dette var ikke helt som Sunndalsfjella, og slett ikke som de hadde håpet. De var på nippet til å gi opp og kjøre hjemover igjen, men det ble likevel til at de svingte mot Rindal.

– Det var nok jeg som var mest ivrig, mer ivrig enn fruen, sier Per.

De fikk oppgitt hvor nøkkelen til hytta lå, og låste seg inn sjøl for å se. Lisbeth gikk først inn, åpna døra til stua og ble ganske overveldet over hvor fin den var.