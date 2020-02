Positivt at verdiene blir igjen lokalt

Pål Sande peker på det velfungerende boligmarkedet i Rindal som en viktig faktor for at denne typen leilighetsprosjekt kan fungere, også utenfor byene.

- Det at markedet fungerer godt, som det gjør i Rindal, er en forutsetning for at vi skal lykkes med slike prosjekter. Med det mener jeg at folk plasserer pengene i bolig, selv om man kanskje må betale mer for en ny leilighet enn man får når man selger en bolig fra for eksempel 80-tallet, sier han, og legger til:

- Vi ser at folk i større og større grad ser på boligkjøp som en investering for framtida - selv om det kan koste en del. Kombinert med at folk flest ønsker å ha det enkelt, med minst mulig vedlikehold, gjør at det er fullt mulig å ha denne typen prosjekt i Rindal også - det ser vi nå, når responsen på leilighetene i Lykkjavegen har vært så god.

Selve byggeprosessen har vært veldig effektiv, ifølge Sande.

- Interessen ved lansering var så stor at vi lanserte Lykkjavegen 4 selv med ei usolgt leilighet i Lykkjavegen 2, så vi kunne starte bygginga av nummer fire så fort nummer to var ferdig, sier den daglige lederen, som forteller at de anslår rundt 10 måneder byggetid på hvert av byggene.

- Det betyr at snekkerne som har vært der, har jobbet i Lykkjavegen i snart to år. I og med at de kunne gå rett fra det ene til det andre ble det veldig effektivt og fint.

Sande er glad for å ha med seg lokale aktører på laget i leilighetsprosjektet.

- VIBO har stått for bygginga, og vi har hatt med oss lokale bedrifter på andre fagområder også. Det betyr at verdiene blir igjen lokalt, og det er veldig positivt.