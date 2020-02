Forutsetter god kvalitet og god service

Tom Godtland påpeker at Solgardiner representerer noe som de andre bedriftene i Rindal ikke har, og at noen av de etablerte bedriftene har signalisert at de er interesserte i et samarbeid.

- Det vi må jobbe med er at bedrifter som kunne tenke seg å etablere seg her kan se at de kan gjøre avtaler med andre lokale bedrifter, og allerede har et marked som ligger klart. Det gjør det mye enklere når vi har entreprenører, hytteprodusenter, trappeprodusenter, elektrikerfirmaer og rørleggerfirmaer osv., som sammen med med den nye bedriften gjør at vi kan levere full pakke, både til høttrindalinger og til de som skal bygge hus.

Han understreker at et slikt samarbeid forutsetter at bedriften leverer god kvalitet og god service, og det er bedriftene i Rindal opptatt av.

Som leder i Rindal Næringsforum har han merket seg at det ikke bare er kort vei til tjenestene i Rindal, men det er også kort vei til beslutningene i bedriftene. De har beina på jorda, og man må ikke gå oppover i ett eller annet hierarki for å få et svar. Bedriftene vil hverandre godt.

- Jeg synes at jeg er i ferd med i bli godt kjent med medlemsbedriftene, og jeg føler at jeg har blitt godt mottatt. Det er artig å sette i gang med noe også, for jeg får respons med en gang. En del av jobben min er jo å markedsføre Rindal samlet.