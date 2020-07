Sommerferien i år starta med nydelig vær, sol og varme. Vi har mange flotte badeplasser i bygda og har tatt turen innom de mest kjente av dem.



Hvert år legges det ned en enorm dugnadsinnsats på flere av disse stedene, slik at det blir et godt tilbud som er lett tilgjengelig for alle. Så om du er aktiv bruker av en eller flere av disse badeplassene - Støtt velforeningene, og bli gjerne med på dugnad!

En annen viktig oppfordring er å forlate badeplassen like ren og pen som den var da du kom.

Igltjønna



Midt i Rindal sentrum ligger Igltjønna - rindalingens velkjente badeparadis, med det varmeste badevannet i bygda. Badeplassen har alle fasiliteter og kort vei til alle andre tilbud i Rindal sentrum. På varme dager om sommeren er det yrende liv her.

Badeplassen ivaretas av Rindal Vel, som alltid har nye prosjekter på gang for å gjøre tilbudet enda bedre. I år har det vært mange snekkerdugnader, blant annet for å bygge ny brygge med bedre tilgjengelighet for alle.

Stupetårnet på Tjønna har fått hard medfart i vinter, og har blitt lagt i opplag i påvente av reparasjoner. Nå er det den nye brygga som prioriteres, så stupetåret kan tidligst blir klart til bruk igjen mot slutten av sommeren. Enn så lenge er det erstattet med ei mindre flytebrygge ute i vannet, og det er montert stupebrett på den nye brygga på land.

Den som synes det blir for mye folk på en plass kan gå bort på østsida av Tjønna, hvor det er tilrettelagt med en mindre badeplass.

Dette er også utgangspunkt for et nett av fantastiske turstier, med både korte og lange turer.