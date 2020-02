Det har vært et økende behov for barnehageplasser i Rindal de siste åra. I desember i fjor bestemte kommunestyret å øke kapasiteten ved Øvre Rindal barnehage, slik at alle som ønsker det får tilbud om plass.





Ved barnehageopptaket i fjor høst var det langt flere søkere enn det var plass til i barnehagene i Rindal. De som hadde krav på barnehageplass fikk tilbud om det, men det var mange som fylte ett år etter nyttår og ut over våren som det ikke var rom for å ta inn. Disse barna hadde ikke krav på plass etter barnehageloven, men hadde behov for det.

Politikerne tok derfor grep for å utvide kapasiteten ved Øvre Rindal barnehage. Her var det ledige lokaler som kunne tas i bruk, og i tillegg et stort og flott uteområde.

I forbindelse med utvidelsen får Øvre Rindal barnehage også to nye ansatte.

De siste årene har utviklingen gått mer i retning av at de fleste barn begynner i barnehagen når de fyller ett år. De fleste har 4 - dagersplass eller full plass i barnehagen, og de minste barna krever mer ressurser. Det er denne utviklingen som gjør at det har vært behov for utvidelse av kapasiteten i barnehagene, også i Rindal.